Заявления генерального прокурора Украины о якобы незаконности работы отдельных подразделений Национального антикоррупционного бюро не соответствуют действительности, а иногда и противоречат здравому смыслу. Об этом говорится в заявлении пресс-службы НАБУ.

«Поскольку господин Луценко, судя по его заявлениям, не в полной мере знаком с базовыми правовыми принципами проведения оперативно-розыскных действий, информируем, что в оперативно-розыскной деятельности НАБУ руководствуется требованиями Закона «О Национальном антикоррупционном бюро Украины» и Закона «Об оперативно-розыскной деятельности». В частности, согласно ст. 8 последнего, для выполнения задач в рамках ОРД могут привлекаться гласные и негласные штатные и внештатные работники», - пояснили в бюро.

Отбор штатных сотрудников для выполнения ОРД, как и в другие подразделения Национального бюро, осуществляется на конкурсной основе, но с учетом требований Закона «О государственной тайне».

«Базовой основой оперативно-розыскной деятельности является безусловная негласность мероприятий. Достижение их результатов требует обеспечения неразглашения информации о формах и методах их организации и осуществления, а также личных данных работников и других лиц, готовящихся к привлечению, обеспечивают или участвуют в выполнении соответствующих ОРД. Эти сотрудники могут иметь доступ к информации, составляющей государственную тайну, также, как и сотрудники подразделений ОРД других правоохранительных органов», - отмечается в сообщении.

В НАБУ подчеркнули, что разглашение личных данных сотрудников и содержания оперативно-розыскных мероприятий не просто вредит негласной деятельности, но и представляет угрозу жизни и здоровью правоохранителей и их близких.

«Таким образом, разглашая сведения о негласных сотрудниках НАБУ, Генпрокуратура и СБУ сознательно подвергли сотрудников Бюро опасности и сорвали несколько спецопераций под прикрытием. НАБУ будет прилагать максимум усилий, чтобы этим действиям была оказана адекватная правовая оценка», - подчеркнули в бюро.

Относительно заявлений Луценко о якобы использовании агентами НАБУ «контрабандной» и «нелегальной» техники, в НАБУ подчеркнули, что все технические средства приобретены официально и находятся на учете, как того требует законодательство.

«Считаем недопустимой ситуацию, когда генпрокурор сознательно вводит общество в заблуждение, сообщая ложные факты и предлагая «произвольное» трактовки законодательства. Таким образом он фактически дает «зеленый свет» дальнейшей атаке на новосозданные антикоррупционные органы», - подчеркнули в НАБУ.

В соответствии со статьей 21 Закона «О Национальном антикоррупционном бюро Украины», сотрудники Национального бюро при исполнении возложенных на них обязанностей являются представителями власти, действуют от имени государства и находятся под его защитой. Никто, за исключением уполномоченных должностных лиц государственных органов в предусмотренных законом случаях, не имеет права вмешиваться в их законную деятельность. В интересах обеспечения личной безопасности работников Национального бюро и членов их семей не допускается разглашение в средствах массовой информации сведений о месте жительства этих лиц. Сведения о прохождении службы сотрудниками Национального бюро предоставляются с разрешения директора Национального бюро или его заместителя.

Напомним, генеральный прокурор Юрий Луценко обвинил главу Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника в незаконной деятельности ФБР США на территории Украины. Луценко считает, что агенты Национального антикоррупционного бюро пользуются контрабандной аппаратурой и работают нелегально.

Пресс-секретарь Луценко заявил в Facebook, что во время обыска ГПУ нашли у агента НАБУ три частных дома в элитном поселке, Maserati, Lexus и Porsche Cayenne.

В Генеральную прокуратуру приглашены на допрос агенты Национального антикоррупционного бюро Екатерина Сикорская и Сергей Титенков.