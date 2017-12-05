Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что войны между Национальным антикоррупционным бюро и Генпрокуратурой нет.

Об этом он сказал на брифинге в Киеве, передает Украинская правда.

По его словам, ведомства не воюют между собой, а наоборот, ведут совместные дела, которых больше 20 и это «говорит о многом».

«Но я, как руководитель правоохранительной организации, не могу не замечать нарушения закона и не могу с этим мириться. Такова моя должность, такова моя судьба», - сказал Луценко.

Он отметил, что в Украине не существует такого понятия как «агент НАБУ», а есть штатные работники и внештатные.

«Агент – это калька с английского. В нашем законодательстве есть штатные и нештатные работники. На сегодня два штатных работника находятся на допросе», - сказал генпрокурор.

Также Луценко заявил, что никто в ГПУ не рассекречивал «так называемых агентов НАБУ».

«Первые заявления об «агенте Катерине» сделало НАБУ, в том числе обнародовали информацию, где она живет. По моим убеждениям, так не должно быть», - сказал он.

Генпрокурор отметил, что «легко сказать, что виноваты все, кроме тех, кто нарушает закон, но надо принять и начать работать в законном поле».

Как сообщал ForUm, генеральный прокурор Юрий Луценко обвинил главу Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника в незаконной деятельности ФБР США на территории Украины. Луценко считает, что агенты Национального антикоррупционного бюро пользуются контрабандной аппаратурой и работают нелегально.

В НАБУ заявили, что, разглашая сведения о негласных сотрудниках НАБУ, Генпрокуратура и СБУ сознательно подвергли сотрудников Бюро опасности и сорвали несколько спецопераций под прикрытием.