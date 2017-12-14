В столичной администрации проверят факты нарушений и недостатков, на которые указало Национальное агентство по предотвращению коррупции по результатам плановой проверки в Киевской городской государственной администрации. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко, сообщает пресс-служба чиновника.

«Мы проведем служебные проверки и расследования, чтобы выяснить, подтверждаются ли факты нарушений чиновниками КГГА, на которые указало НАПК. Если нарушения есть, - они будут устранены», - заверил Кличко.

Он поблагодарил НАПК за внимание к работе городской власти.

Напомним, НАПК внесло предписание о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов, других нарушений закона председателю Киевской городской государственной администрации Виталию Кличко в отношении должностных лиц КГГА.

Ранее НАПК внесло Кличко предписание в отношении генерального директора Киевского коммунального объединения зеленого строительства и эксплуатации зеленых насаждений города «Киевзеленстрой» Михаила Наконечного, а также начальника управления по вопросам предотвращения и выявления коррупции аппарата исполнительного органа Киевского городского совета Сергея Красюка.