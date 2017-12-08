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Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард заявила, что договорилась с Президентом Украины Петром Порошенко о необходимости сохранения независимости и повышения оперативного потенциала Национального антикоррупционного бюро и Специальной антикоррупционной прокуратуры. Об этом говорится в официальном заявлении Фонда.

«У меня была конструктивная и открытая дискуссия с Президентом Порошенко по поводу усилий Украины в борьбе с коррупцией, которой ожидает украинское общество, и имеет решающее значение для повышения прозрачности и подотчетности, а также создание условий для устойчивого роста», - говорится в заявлении руководителя Фонда, сообщает УНИАН.

Лагард считает крайне важным обеспечение расследования и оперативного реагирования на проявления коррупции.

«В этой связи мы договорились о необходимости сохранения независимости и повышения оперативного потенциала Национального антикоррупционного бюро и Специальной антикоррупционной прокуратуры. Мы также согласились с тем, что быстрое создание суда по борьбе с коррупцией является важным дополнением к этим усилиям», - сказано в сообщении.

Лагард поддержала повестку дня Президента Украины по представлению законопроекта об антикоррупционном суде в парламент в ближайшие дни. «Важно, чтобы все члены парламента объединились за законопроект и одобрили его в первоочередном порядке. Я заверила президента в том, что МВФ готов продолжать поддерживать Украину наряду с другими международными партнерами в борьбе с коррупцией и призывает власти ускорить осуществление реформ, необходимых для дальнейшего улучшения перспектив экономики Украины и ее народа», - подытожила Лагард.

Напомним, ранее Лагард потребовала от Киева прекратить атаку на НАБУ и создать антикоррупционный суд.

8 декабря Порошенко в ходе телефонного разговора с Лагард скоординировали подходы к созданию антикоррупционного суда в Украине.
ForUm

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