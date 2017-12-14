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Генеральная прокуратура не подозревает лидера партии «Рух нових сил» Михаила Саакашвили в организации государственного переворота. Об этом на телеканале ZIK заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

«Мы не подозреваем Саакашвили. Мы подозреваем его правую руку Севериона Дангадзе в попытке переворота и финансировании такой попытки. Самого Саакашвили мы подозреваем только в содействии членам преступной группировки Курченко-Януковича», - пояснил Луценко.

По словам генпрокурора, Саакашвили пришли задерживать сотрудники СБУ, потому что они ведут следствие.

«Следствие по этому делу ведет СБУ. Поэтому следователи службы пришли задержать, направить на следствие. Фактически он отказался, сбежав из автомобиля. После этого он скрывался в разных местах и ​​был задержан после объявления в розыск сотрудниками Национальной полиции», - подытожил Луценко.

Напомним, 8 декабря вечером правоохранители задержали Саакашвили в квартире бывшего главы Главного управления Нацполиции Луганской области Юрия Покиньбороды.

Политику инкриминируют нарушение по ч 1. статьи 256 (Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности).

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили за деньги соратников экс-президента Виктора Януковича финансировал акции протеста для захвата власти в Украине. Дангадзе подозревают в причастности к организации этой схемы финансирования.  

6 декабря  Дангадзе арестовали на 60 суток без альтернативы внесения залога.

Сам Саакашвили заявил, что его не финансируют олигархи и Россия. 

11 декабря Печерский районный суд города Киева отказал в мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста Саакашвили.

ГПУ намерена обжаловать это решение суда. 
ForUm

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