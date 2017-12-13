Вскоре Украина может стать «зеленым» донором энергии, а не реципиентом, и продавать этот ресурс в Европу. Это вполне реально. Об этом заявил глава ПАО «Мироновский хлебопроукт» Юрий Косюк в своем блоге на Latifundist.com.

По его словам, агросектор может производить энергии, эквивалентной 20 млн кубометров газа.

«Потенциал агросектора в производстве «зеленой» энергии сегодня очень сильно недооценен. Благодаря переработке отходов животноводства и растениеводства, Украина может стать «зеленым» донором энергии, а не реципиентом, и продавать этот ресурс в Европу. Это вполне реально. По предварительным подсчетам экспертов, агросектор может производить энергии, эквивалентной 20 млн кубометров газа», -отметил Юрый Косюк.

Он напомнил, примерно такой объем энергии Украина ранее импортировала из России, а сейчас — из Европы.

«Напомню, что примерно такой же объем Украина ранее импортировала из России, а сейчас — из Европы. Чтобы дать эту «альтернативу», все для этого у нас есть и находится буквально под ногами. Нужно только начать инвестировать в альтернативную энергетику. Это принесет государству не просто сотни тысяч рабочих мест, но и сотни миллиардов гривен инвестиций в новейшие технологические проекты по всей стране», - убежден Юрий Косюк.

Косюк подчеркнул, в МХП пока не планируют совместно с государством производить «зеленую» энергию.

«Мы не планируем совместно с государством производить «зеленую» энергию. Пока мы экспериментируем с этим, когда получим результат, тогда пойдем к государству. Пока это стартап», - подытожил Юрий Косюк.

Ранее, Винницкий птицекомплекс компании «Мироновский хлебопродукт», объявил о планах получить биогазовый комплекс до 2020 года. Это будет очередное производство в МХП по получению биогаза на основе органических отходов. Первый такой комплекс заработал в 2013 году в Днепропетровской области.