Все представители Генпрокуратуры продолжают работать в обычном режиме. Об этом заявил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко, комментируя слухи о возможных изменениях в руководстве ведомства.

«В последнее время в некоторых средствах массовой информации начали распространяться слухи о возможных изменениях в ближайшее время в руководстве Генеральной прокуратуры. Сообщаем, что это не соответствует действительности, все представители ГПУ продолжают работать в обычном режиме», - написал он в Facebook.

Ранее некоторые СМИ распространили информацию со ссылкой на источники, что между Президентом Петром Порошенко и генпрокурором Луценко состоялся телефонный разговор, во время которого последний сообщил о решении уйти с должности, однако по просьбе президента останется на своем посту до конца текущего года.