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Украинский миллиардер Юрий Косюк завершил строительство своего поместья возле парка Феофания под Киевом.

Журналист Слідство.Інфо Максим Опанасенко в Facebook опубликовал фото и видео дворца бизнесмена.

«Агробарон Косюк достроил свой «Версаль». Мы были в шоке в 2015-м, когда он начал строить его на территории археологического памятника парка Феофания», - рассказал журналист.

Сейчас строительство завершено, а отдых в парке теперь контролируют собаки, камеры наблюдения, заборы и служба безопасности Косюка, которая, по словам журналиста, «выцепляет» еще на подходах.

Косюк владеет ПАО «Мироновский хлебопродукт» и торговой маркой «Наша Ряба». В 2016 году он занял 5 строчку в рейтинге украинского Forbes, его состояние оценили в $1 миллиард.
ForUm

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