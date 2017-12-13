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Сегодня, 13 декабря, Кабинет Министров Украины утвердил новый состав наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины», сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины.

Постановление прекращает полномочия независимых членов наблюдательного совета НАК Пола Уорвика, Чарльза Проктора и Маркуса Ричардса.

Новыми независимыми членами наблюдательного совета «Нафтогаза» назначаются Клэр Споттисвуд (Clare Spottiswoode), Бруно Лескуа (Bruno Lescoeur), Стивен Хейсом (Stephen Haysom), Амос Хохштайн (Amos Hochstein).

В распоряжении Кабинета Министров, которое было принято 22 ноября 2017 года, представителями государства в наблюдательном совете НАК «Нафтогаз» определялись Владимир Демчишин и Александр Гриценко. Однако Александр Гриценко не подал заявление о согласии представлять интересы государства в наблюдательном совете «Нафтогаза». Как следствие, представителями государства в наблюдательном совете НАК «Нафтогаз Украины» были определены Сергей Попик и Владимир Кудрицкий.

Правительство также приняло решение, позволяющее как независимым членам наблюдательных советов государственных предприятий, так и представителям государства быть одновременно членом наблюдательных советов более пяти юридических лиц. Постановление также снимает ограничения для членов наблюдательного совета «НАК «Нафтогаз Украины», а именно: быть членом наблюдательного совета или исполнительного органа более трех других компаний.
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