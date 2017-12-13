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Диверсификация источников энергии на альтернативные принесет стране стабильность и безопасность. Об этом заявил председатель ПАО «Мироновский хлебопродукт» Юрий Косюк на своей странице в Fаcebook, комментируя разрешение немецкого города Штральзунд на строительство газопровода «Северный поток-2».

По его словам, в случае реализации такого проекта Украина предстанет перед очередным энергетическим кризисом.

Юрий Косюк

«Несколько лет мы не покупаем российский газ, однако физически мы отбираем его по контрактам с европейскими компаниями с нашей же ГТС. Если Россия переведет большую часть транзитного потенциала на мощности Северного потока - 2, Украина окажется перед реальной угрозой очередного энергетического кризиса. Именно поэтому необходимо уже сейчас принимать решения о диверсификации энергоносителей», - убежден Косюк.

Он отметил, принятие такого решения уничтожит гибридную монополию «Газпрома».

«По итогам 2017 Украина получит от транзита около 3 млрд долларов. Однако потеря заработка на транзите не главная проблема. Более опасной является проблема потери самого транзитного газа. Нужно раз и навсегда разрубить этот «гордиев узел» и осуществить диверсификацию энергоресурсов, посредством использования возобновляемых источников энергии. Это уничтожит гибридную газовую монополию «Газпрома», - уверен Косюк.

Председатель МХП отметил, переход на возобновляемую энергетику, приведет к тому, что нас уже не будет волновать строительство любых газопроводов в обход Украины.

«Уверен, диверсификация источников энергии на альтернативные приведет к тому, что нас не будет волновать строительство любых газопроводов в обход Украины. Я уже не говорю, что это принесет стране стабильность и безопасность», -  подытожил Юрий Косюк.

Ранее, Винницкий птицекомплекс компании «Мироновский хлебопродукт», объявил о планах получить биогазовый комплекс до 2020 года. Это будет очередное производство в МХП по получению биогаза на основе органических отходов. Первый такой комплекс заработал в 2013 году в Днепропетровской области.
ForUm

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