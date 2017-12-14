Те предприятия, которые перейдут на возобновляемую энергетику будут влиять на процесс децентрализации. В этом уверен глава ПАО «Мироновский хлебопродукт» Юрий Косюк, сообщает «Новое время».

По его словам, энергетическая самодостаточность предприятий ускорит децентрализацию, поскольку будет притягивать к себе окружающие населенные пункты.

«Сегодня реформа децентрализации меняет территориальное устройство страны. И этот процесс будет ускорен благодаря тем предприятиям, которые перейдут на возобновляемую энергетику. Энергия от солнца, воды, ветра, отходов сделает их энергетически самодостаточными. Впоследствии, они будут обеспечивать жизнедеятельность окружающих населенных пунктов: производить качественную и питательную пищу, а также генерировать необходимое количество энергии, света, тепла и газа. И это будет менять карту страны», - уверен Юрий Косюк.

Он подчеркнул, во всем мире населенные пункты вокруг городов-миллионников, как правило, выступают ресурсом для функционирования мега-городов.

«Во всем мире крупные города-миллионники уже становятся культурными, инновационными, технологическими или промышленными центрами. Населенные пункты агломераций выступают ресурсом для функционирования таких мега-городов. Они предоставляют рабочие руки, продукты и услуги, в то время как центры выполняют функцию хабов, а также обеспечивают функции социальной защиты, лечат и организовывают безопасность. То же самое будет происходить и у нас, только центрами станут предприятия, которые станут энергетически самодостаточными», -подчеркнул Юрий Косюк.

Глава МХП уверен, с течением времени энергетическая независимость станет «размывать» такое понятие, как границы.

«За несколько десятков лет привычные государственные границы окончательно потеряют свой смысл и исчезнут. Зато будет создана новая модель мирового существования, основным стержнем которой станет самодостаточность транснациональных агломераций. По сути, если упростить, мир уверенно шагает к глобальной децентрализации. Я убежден, что учет такого сценария при планировании и развитии промышленной инфраструктуры, даст нашей стране значительную фору по сравнению с другими мировыми игроками», - подытожил Юрий Косюк.

Ранее, Винницкий птицекомплекс компании «Мироновский хлебопродукт», объявил о планах получить биогазовый комплекс до 2020 года. Это будет очередное производство в МХП по получению биогаза на основе органических отходов. Первый такой комплекс заработал в 2013 году в Днепропетровской области.