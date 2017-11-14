Украинские власти вопреки своим предвыборным обещаниям поддерживает не мелких сельхозпроизводителей, а крупные агрохолдинги Украины, принадлежащие Юрию Косюку и Олегу Бахматюку. Об этом говорится в материале программы «Игра слов» за 8 ноября на телеканале «24», сообщает Facenews.

Авторы напоминают, что во время предвыборной кампании в 2014 году «Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт» Арсения Яценюка обещали поддержку агропромышленному комплексу. «Половина из 4 миллиардов сельхоздотаций в этом году получают самые большие агрохолдинги Украины Косюка и Бахматюка. Но слово «поддержка» ассоциируется с теми, кто в ней на самом деле нуждается, а не с долларовыми миллиардером и мультимиллионером. Может быть, под аббревиатурой АПК имелся в виду не агропромышленный комплекс, а «А Половину Косюку»?», – отмечается в материале.

«Распределение первого миллиарда между двумя бизнесменами такое: экс-заместителю главы администрации Порошенко, Юрию Косюку, пришло уже более 900 млн гривен. А Олегу Бахматюку - более 200 млн гривен. Несложно посчитать, что Косюк в четыре с половиной раза больше друг президента, чем Бахматюк. Что по поводу официального объяснения именно такого распределения дотаций?» – говорится в программе.

Эксперты Vox check, которые анализируют правду и ложь в словах политиков, нашли объяснение. Парламент и Кабинет министров привязали формулу расчета дотаций к уплаченным компаниями налогам, и в этом - хитрость. Такая формула гарантировала самый лучший результат «птичникам». Разве это справедливо? Да, с точки зрения Косюка и Бахматюка.

«У Юрия Косюка есть помимо шикарного поместья, яхты, самолета и вертолета также агрохолдинг «Мироновский хлебопродукт». Специализация – курятина, чистая прибыль – десятки миллионов долларов в год. Это позволяет хозяину холдинга войти в пятерку отечественного рейтинга Форбс. В первом полугодии 2017 года агрохолдинг Косюка получил более 940 миллионов гривен дотаций», – сообщают авторы программы.

Отмечается, что больше всех недоволен дотациями Косюку народный депутат Олег Ляшко. «Чтобы поразить присутствующих в зале парламента народных избранников, он даже попросил вынести плакат с дворцом олигарха Юрия Косюка к трибуне Верховной Рады. По словам Ляшко, этот особняк специалисты оценили в 1 миллиард долларов.

Тем не менее, Ляшко мог еще больше всех поразить, если бы вынес плакат со своей маленькой скромной «хатынкой» на 550 кв. метров в Конче-Заспе, которую он, не бизнесмен, приобрел в начале этого года за каких-то 15 миллионов гривен, еще и в кредит», – подчеркнули журналисты.

По данным журналистов, второй по объему кусок поддержки от государства получил Бахматюк, 28 по списку в рейтинге Форбс, и его агрохолдинг «Укрландфарминг». С начала 2017 года компания получила более 236 миллионов гривен дотаций.

За семь месяцев аграриям выплатили 2,315 миллиардов гривен. Из них 1,178 млрд гривен получили Косюк и Бахматюк, а остальные 1,137 млрд гривен разделили между собой тысячи аграрных предприятий. При этом буквально в ноябре 2016 года тогдашний министр аграрной политики Тарас Кутовой, выходец из БПП, заявлял, что ключевой акцент по поддержке будет направлен на малые и средние предприятия, потому что в прошлом крупные предприятия имели много преференций. Это дало возможность им состояться», – говорится в материале.

Авторы также отмечают, что потом парламент проголосовал за общий принцип распределения агродотаций, Кабинет Министров утвердил детальный порядок, и миллионы финансовой помощи потекли к самым крупным холдингам, которые специализируются на производстве курятины. Это идет вразрез не только с обещаниями министра, но и с самой сутью понятия «дотация». По словам Марьяна Заболоцкого, заместителя начальника «Украинской аграрной ассоциации», дотации даются тем, у кого расходы превышают доходы. А в Украине дотациями обеспечиваются, в том числе, и прибыльные предприятия. О том, что именно они заберут половину от всей суммы агродотаций, предостерегали задолго до голосования в парламенте и решения Кабмина. Кое-кто из депутатов даже предлагал ограничить сумму дотации в одни руки уже в этом году.

Подчеркивается, что сначала депутаты эту правку поддержали, но уже на следующий день, благодаря народному депутату от БПП Нине Южаниной, предложение пересмотрели и ограничивать олигархов в этом году не стали. Как объяснил депутат Олег Крышин, в сессионном зале находится много представителей крупных аграрных холдингов, которые, фактически, пролоббировали свои интересы и получили дотации.

Ограничение дотаций в одни руки должно было бы заработать с 2018 года, но его уже сейчас пытаются отменить. Над этим работает целая группа народных избранников, среди них – бывший сотрудник «Мироновского хлебопродукта» Николай Кучер и Александр Бакуменко. Аргументы – ограничения нарушают действующий закон, а птичники нуждаются в помощи.

«Дотации делятся именно так благодаря принципам, заложенным депутатами и Кабинетом министров, с привязкой к уплаченному компаниями налогу. Хотя привязку можно было бы сделать к другим показателям, и это существенно повлияло бы на результаты распределения дотации. Такой механизм распределения критиковали в налоговом комитете, но министр Кабмина Александр Саенко лично приходил в налоговый комитет с целью поддержать позицию правительства и наставал на привязке к НДС.

Например, у директора фермерского хозяйства Николая Винника - 200 коров и ни одной гривны дотации в этом году. У него есть помещения и оборудование на 600 коров. Если бы он получил помощь от государства, то увеличил бы поголовье коров и добавил несколько десятков рабочих мест», – говорится в материале.

«Кому финансовая поддержка нужна больше – куриным олигархам или фермерским хозяйствам, например, скотоводам или садовникам? Ответ на этот вопрос власть нашла не в анализе стратегических решений, а в лоббировании «крупных игроков».

Хотя, презентуя проект бюджета на будущий 2018 год, премьер-министр Украины Владимир Гройсман обозначил совсем другие приоритеты: создать условия для увеличения поголовья крупного рогатого скота, чтобы в стране было больше мяса.

Лоббисты Косюка услышали премьер-министра и уже тихонько отредактировали проект бюджета на 2018 год, чтобы «птичники» из списка Forbes не остались обиженными. Когда-то в этом рейтинге трудно было найти украинцев, зато теперь там можно регулярно видеть Косюка. Есть депутаты, которые хотят, чтобы так было и дальше. С такими объемами государственной поддержки украинские куры тоже скоро войдут в список отечественных», – подытожили журналисты.