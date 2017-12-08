НАБУ и САП публикуют фото и фрагменты видео следственных действий, проведенных 8 января в Министерстве юстиции Украины.

Это связано с общественным резонансом и с целью предотвращения манипуляций, сообщает пресс-служба ведомства.

«Обыск, который детективы НАБУ 8 декабря проводили в служебном кабинете одного из чиновников Министерства юстиции Украины, с целью спасения доказательств в уголовном производстве, был законным», - подчеркнули в НАБУ.

Это подтверждено постановлением, которое сегодня вынес следователь судья Соломенского районного суда города Киева.

Напомним, утром в Министерство юстиции пришли с обысками детективы НАБУ. По версии Минюста, ворвавшись в помещение, они забрали ключи у уборщицы и переместились в кабинеты сотрудников. После того как часть из них пришла на работу, детективы покинули здание Министерства, не пояснив причин обысков. Помимо помещений Министерства, также проводились в доме одной из его сотрудниц – руководительницы Секретариата правительственного уполномоченного по делам ЕСПЧ. В связи с обысками Минюст обратился к генпрокурору Луценко.

В НАБУ объяснили оперативность обысков в Минюсте необходимостью сохранения доказательств, так как документы пытались уничтожить. Кроме того, служебные документы, которые должны быть предоставлены НАБУ во исполнение постановления суда, оказались дома у сотрудника Минюста.