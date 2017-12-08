Детективы Национального бюро 8 декабря проводили неотложные следственные действия (обыск) в служебном кабинете одного из чиновников Министерства юстиции Украины.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, неотложность следственного действия была обусловлена оперативной информацией о риске уничтожения документов, которые должны быть предоставлены Минюстом в рамках расследования детективами НАБУ уголовного производства.

«Доступ к указанным материалам детективам НАБУ санкционирован 23 ноября 2017 следственным судьей Соломенского районного суда города Киева. Согласно постановлению, Минюст обязан предоставить запрашиваемые сведения НАБУ. Однако вечером 7 декабря детективы получили оперативную информацию о том, что часть запрашиваемых документов уничтожается. В результате обыска эта информация подтвердилась, остатки документов изъяты», - заявили в ведомстве.

Следственное действие проведено на основании ч. 3 ст. 233 Уголовно-процессуального кодекса Украины с целью спасения имущества, которое может иметь признаки вещественных доказательств.

Кроме того, 8 декабря детективы НАБУ провели санкционированный обыск по месту жительства одного из чиновников Минюста, во время которого в частном доме изъяты служебные документы, которые министерство должно было предоставить НАБУ во исполнение постановления суда.

«Следовательно, вместо делать эмоциональные заявления, Министерству юстиции следовало бы выяснить, почему служебные документы, которые должны быть предоставлены НАБУ во исполнение постановления суда, оказались дома у сотрудника», - подчеркнули в Бюро.

«Указанные следственные действия были законными, обоснованными и согласованными с прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры», - добавили в пресс-службе.

Сейчас детективы НАБУ обращаются в суд для получения санкции на изъятие найденных при обыске доказательств. Расследование в уголовном производстве детективы НАБУ осуществляют с июня 2017 года. Предварительная правовая квалификация – ч.2 ст.28, ч. 2 ст.364 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, утром в Министерство юстиции пришли с обысками детективы НАБУ. По версии Минюста, ворвавшись в помещение, они забрали ключи у уборщицы и переместились в кабинеты сотрудников. После того как часть из них пришла на работу, детективы покинули здание Министерства, не пояснив причин обысков. Помимо помещений Министерства, также проводились в доме одной из его сотрудниц – руководительницы Секретариата правительственного уполномоченного по делам ЕСПЧ. В связи с обысками Минюст обратился к генпрокурору Луценко.