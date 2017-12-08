Министерство юстиции обращается к генпрокурору Юрию Луценко из-за обысков, которые сегодня в здании ведомства проводили сотрудники НАБУ. Об этом в ходе брифинга сказала первый замминистра юстиции Наталья Бернацкая, передает 112 Украина.

Обыски в Министерстве расценивают как давление на ведомство.

«Данный обыск был проведен без постановления суда. Это вообще правовой беспредел, которого мы еще никогда не видели с 90-х годов, пожалуй, точно. Обыск был проведен без адвоката, без аудио- и видеофиксации, которые должны быть приложены к протоколу обыска, если он происходит. И мы не знаем, какие документы были, по факту, похищены из здания Министерства юстиции, сфальсифицированы, подброшены», - заявила Бернацкая.

Он пообещала соответствующую реакцию со стороны ведомства. «Министерство юстиции действует всегда в рамках закона и всегда сотрудничает с правоохранительными органами по любым делам», - заверила она.

«Мы обращаемся к генеральному прокурору с заявлением о преступлении, которое было совершено сотрудниками НАБУ сегодня в Минюсте», - заявила чиновница.

В Минюсте допускают, что обыск может быть связан с возможным открытием дела, касающегося исполнением ведомством решений ЕСПЧ. «Мы думаем, что, возможно, могли снимать незаконное прослушивание, которое было установлено, потому что совершались какие-то действия. Это не первый случай, когда мы в своих помещениях находим без каких-либо идентифицирующих признаков прослушивающие устройства», - добавила замминистра юстиции.

Накануне, по ее словам, было получено постановление суда о доступе к документам Минюста для сотрудников НАБУ. «Мы всегда были готовы предоставить такой доступ», - заверила она.

Обыски, помимо помещений Министерства, сегодня также проводились в доме одной из его сотрудниц – руководительницы Секретариата правительственного уполномоченного по делам ЕСПЧ.

По словам Бернацкой, Минюст в связи с действиями НАБУ намерен сегодня направить заявление генпрокурору, а также обратиться к послам «Большой семерки» и Министерству юстиции США.

Ранее сегодня стало известно, что утром в Министерство пришли с обысками детективы НАБУ. Ворвавшись в помещение, они забрали ключи у уборщицы и переместились в кабинеты сотрудников. После того как часть из них пришла на работу, детективы покинули здание Министерства, не пояснив причин обысков.