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Сотрудники Национального антикоррупционного бюро провели обыск дома у сотрудницы Министерства юстиции. Об этом заявила первый заместитель министра юстиции Наталья Бернацкая во время брифинга в пятницу.

Она рассказала, что после обысков в Минюсте прошел обыск у сотрудницы Министерства юстиции дома.

«Это руководитель секретариата правительственного уполномоченного, который представляет нашу страну в ЕСПЧ. Там решения суда было. Но обыск начался без адвокатов. И когда она пыталась вызвать адвокатов, их никто не хотел искать. После того как они приехали, их никто не хотел впускать. Провели обыск в автомобиле, помещении», - рассказала она, сообщает «Украинская правда».

Также Бернацкая рассказала, что «сотрудники НАБУ ворвались в здание... зашли в один из кабинетов, где находятся материалы дел в Европейском суде по правам человека и закрылись там с уборщицей».

«Они находились там примерно полтора часа», - рассказала она, добавив, что у сотрудников НАБУ никаких документов не предоставили и вышли из здания через черный ход.

«На столе они оставили только протокол обыска, который является незаконным и нарушает все нормы Уголовного и Уголовно-процессуального кодекса. Обыск был проведен без постановления суда», - добавила Бернацкая.

По ее словам, обыск проводили 3 сотрудника НАБУ.

Она заявила, что Минюст обращается к генпрокурору с заявлением о преступлении, которое было совершено сотрудниками НАБУ в министерстве юстиции.

Напомним, ранее в Министерстве юстиции заявили о проведении детективами Национального антикоррупционного бюро Украины обыска в здании Минюста.
ForUm

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