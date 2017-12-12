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Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США на 2018 год, в котором предусматрено выделение 350 млн долларов для оказания помощи Украине.

Об этом сообщает Голос Америки.

Ранее в посольстве Украины в США отметили, что проект закона «санкционирует предоставление нашему государству летальных вооружений оборонного характера и существенно расширяет параметры поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов в сфере безопасности и обороны.

Так, в документ включены положения, позволяющие использование средств оборонного бюджета США на нужды реабилитации в медицинских учреждениях Соединенных Штатов раненых украинских военнослужащих, обучение и подготовку украинских медицинских специалистов в этой сфере, а также для усиления способности воздушных и военно-морских сил Украины.

Кроме этого, украинские дипломаты указывали на то, что впервые на законодательном уровне предлагается предоставить Украине такие оборонительные средства: радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией; военно-морские противоминные средства; корабли прибрежного действия и береговой охраны.

В законе также предусматривается продолжение мероприятий по противодействию агрессии со стороны России.

Речь идет о продлении срока действия ограничений на военное сотрудничество с Россией, а также о мерах против действий, направленных на признание суверенитета РФ над Крымом.

Предполагается также поддержка Европейской инициативы сдерживания, продолжение усилий по подготовке сил безопасности восточноевропейских стран в рамках международных учений и оказание помощи странам Балтии с целью повышения их потенциала по сдерживанию агрессии со стороны России.

Документ также предусматривает составление ежегодных докладов о действиях России в сфере безопасности, распространении дезинформации и пропаганды.

Кроме того, Конгресс отмечает важную роль основанного при НАТО центра сбора и обобщения разведывательной информации на фоне усиления угроз со стороны РФ.

Напомним, в начале сентября комитеты по вопросам Вооруженных сил США Палаты представителей и Сената утвердили «компромиссный» проект оборонного бюджета на 2018 финансовый год, который предусматривает $350 млн для Украины, в том числе в виде летального оружия.

В ноябре проект закона одобрил Сенат
ForUm

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