также в разделеПолитика
Медведчук: Сюмар, Высоцкий, Павленко и Онуфрик должны понести уголовную ответственность за оказание незаконного давления на следствие 8
Саакашвили понравилось голодать 28
Яценюк: Янукович заключил более 50 соглашений в пользу России 38
Саакашвили считает себя военнопленным 87
Рабинович: Украину способна возродить лишь новая национальная идея, а не деньги 52
Курченко прокомментировал обвинения Луценко в финансировании Саакашвили 167
Саакашвили привезли в суд 79
Посол: Начало «черным спискам» положила Украина 96
Дипломат: Польша вполне справится без Украины 78
Сарган: Письмо Саакашвили к украинцам – фейковое 77
Парубий: Никаких изменений в языковую статью закона об образовании не будет 75
Климкин: Украинцы спасают польскую экономику 119
Премьер Польши в день назначения вспомнил «геноцид на Волыни» 97
Саакашвили объявил голодовку 60
Саакашвили задержан 128
Климкин с Лавровым обсудили предложение Медведчука 64
Волкер: Миротворцев на Донбассе не будет без согласия России 143
Япония обеспокоена конфликтом между НАБУ и ГПУ 50

Адвокаты бывшего главы Одесской ОГА, лидера «Руху нових сил» Михаила Саакашвили передали судье Печерского районного суда города Киева Ларисе Цокол, которая рассматривает ходатайство прокуроров об избрании меры пресечения политику, заявления от 10 народных депутатов Украины о готовности взять задержанного под личное обязательство.

Адвокат Руслан Чернолуцкий зачитал фамилии депутатов, которые готовы взять Саакашвили на поруки, сообщает        УНИАН.

«Я хочу зачитать, от кого именно мы подаем заявления о личном поручительстве. Это - Опанасенко... народный депутат, Деревянко, Костенко, Новак, Тимошенко, Куприй, Крулько, Добродомов, Шкрум, Луценко... народный депутат,  не Генеральный прокурор, хотя было бы неожиданно... Заявление от депутата, как я понимаю, Киевского городского совета Дидовец, а также от Гриценко Анатолия Степановича», - заявил Чернолуцкий.

Судья Цокол присоединила данные заявления к материалам дела. Сторона обвинения не возражала относительно приобщения данных заявлений.

11 декабря в Печерском райсуде началось заседание по избранию меры пресечения задержанному лидеру «Руха новых сил» Михеила Саакашвили.

Как сообщал ForUm, в пятницу, 8 декабря, вечером правоохранители задержали Саакашвили в квартире бывшего главы Главного управления Нацполиции Луганской области Юрия Покиньбороды.

Его поместили в изолятор временного содержания СБУ на Аскольдовом переулке.

Политику инкриминируют нарушение по ч 1. статьи 256– (Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности).

В связи с арестом Саакшвили объявил голодовку.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

21
Теги