Адвокаты бывшего главы Одесской ОГА, лидера «Руху нових сил» Михаила Саакашвили передали судье Печерского районного суда города Киева Ларисе Цокол, которая рассматривает ходатайство прокуроров об избрании меры пресечения политику, заявления от 10 народных депутатов Украины о готовности взять задержанного под личное обязательство.

Адвокат Руслан Чернолуцкий зачитал фамилии депутатов, которые готовы взять Саакашвили на поруки, сообщает УНИАН.

«Я хочу зачитать, от кого именно мы подаем заявления о личном поручительстве. Это - Опанасенко... народный депутат, Деревянко, Костенко, Новак, Тимошенко, Куприй, Крулько, Добродомов, Шкрум, Луценко... народный депутат, не Генеральный прокурор, хотя было бы неожиданно... Заявление от депутата, как я понимаю, Киевского городского совета Дидовец, а также от Гриценко Анатолия Степановича», - заявил Чернолуцкий.



Судья Цокол присоединила данные заявления к материалам дела. Сторона обвинения не возражала относительно приобщения данных заявлений.



11 декабря в Печерском райсуде началось заседание по избранию меры пресечения задержанному лидеру «Руха новых сил» Михеила Саакашвили.

Как сообщал ForUm, в пятницу, 8 декабря, вечером правоохранители задержали Саакашвили в квартире бывшего главы Главного управления Нацполиции Луганской области Юрия Покиньбороды.

Его поместили в изолятор временного содержания СБУ на Аскольдовом переулке.

Политику инкриминируют нарушение по ч 1. статьи 256– (Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности).

В связи с арестом Саакшвили объявил голодовку.