Украинский журналист Роман Сущенко, арестованный в Москве, получил право на 20-минутный звонок близким. Также ведутся переговоры о праве на свидание. Об этом рассказал у адвокат Сущенко Марк Фейгин.

«Роман Сущенко получил разрешение на 20-минутный звонок близким. Он может сам выбрать, кому звонить – матери и отцу или жене и детям», - сказал Фейгин, сообщает Укринформ.

Адвокат сообщил, что сейчас предпринимаются усилия, чтобы до начала суда получить право на свидание с близкими.

«И еще новость. Я получил из посольства Франции ряд подтверждений, что там внимательно следят за ходом «дела Сущенко», - сообщил Фейгин.

Напомним, Сущенко задержали в Москве 30 сентября 2016 года.

В ФСБ заявили, что он является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины и собирал секретные сведения о деятельности вооруженных сил и нацгвардии России. В то же время в Минобороны Украины назвали данное заявление провокацией.

7 октября следствие предъявило ему официальное обвинение в шпионаже.

25 сентября российский суд на 2 месяца продлил Сущенко срок содержания под стражей.

По информации защиты, ФСБ РФ завершила расследование Сущенко.

27 ноября Мосгорсуд продлил арест Сущенко до 13 января 2018 года.