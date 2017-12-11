Бывший президент Украины Виктор Янукович с 2010 по 2014 года заключил пятьдесят соглашений в пользу Российской Федерации.

Об этом заявил во время допроса в Оболонском райсуде по делу о госизмене Януковича бывший премьер-министр Арсений Яценюк, сообщает Укринформ.

«С 2010 по 2014 год больше пятидесяти двусторонних документов были подписаны между Украиной и Российской Федерацией. Как правило, эти документы были направлены на то, чтобы Россия имела как можно большее экономическое и безопасностное влияние на украинское государство», - сказал он.

Яценюк добавил, что соглашения в основном касались сотрудничества между Украиной и РФ в сфере газа, атомной энергетики и в сфере безопасности.

По мнению бывшего премьера, принятие Харьковских соглашений между Украиной и РФ о продлении срока пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины до 2042 года стало своеобразной легитимизацией пребывания российских войск и создало предпосылки для российской агрессии в начале 2014 года.

Яценюк в ходе своего выступления в суде отметил, что период президентства Януковича характерен «невероятным проникновением спецслужб РФ в украинские спецслужбы». В частности, руководителями СБУ и Минобороны во времена Януковича были именно граждане России, отметил он.

На вопрос представителей государственного обвинения, существовали ли какие-то угрозы жизни и здоровью Януковича в феврале-марте 2014 года, Яценюк сообщил, что такой информации не было.

«На тот момент государственная охрана Януковича достигала нескольких сотен человек. Поэтому никакой информации об угрозе жизни и здоровью президента Януковича не было. Это еще подтверждается тем, что Янукович лично отказался от государственной охраны. Если бы угроза была, то он бы не отказался от охраны», - резюмировал Яценюк.

Напомним, на заседании в пятницу, 8 декабря, суд удовлетворил ходатайства стороны обвинения о допросе ряда высокопоставленных чиновников и политиков в качестве свидетелей. Так, среди тех, кто должен явиться в суд, кроме Авакова и Яценюка, есть президент Петр Порошенко, спикер ВР Андрей Парубий, секретарь СНБО Александр Турчинов и другие.

Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (Государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (Пособничество в ведении агрессивной войны) УК Украины.