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Лидер партии «Рух нових сил» Михаил Саакашвили находится в Печерском райсуде Киева. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-секретаря политика.

Адвокат Павел Богомазов подтвердил: «Да, Михаил уже в Печерском суде на Крещатик, 42-а. Я с документами работаю».

Также о доставке Саакашвили в суд сообщил народный депутат Юрий Деревянко в своем Facebook.

Он сообщил, что суд начнется около 11:30.

Как сообщал ForUm, в пятницу, 8 декабря, вечером правоохранители задержали Саакашвили в квартире бывшего главы Главного управления Нацполиции Луганской области Юрия Покиньбороды.

Его поместили в изолятор временного содержания СБУ на Аскольдовом переулке.

Политику инкриминируют нарушение по ч 1. статьи 256– (Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности).

В связи с арестом Саакшвили объявил голодовку.
ForUm

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