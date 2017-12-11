Лидер партии «Рух нових сил» Михаил Саакашвили находится в Печерском райсуде Киева. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-секретаря политика.
Адвокат Павел Богомазов подтвердил: «Да, Михаил уже в Печерском суде на Крещатик, 42-а. Я с документами работаю».
Также о доставке Саакашвили в суд сообщил народный депутат Юрий Деревянко в своем Facebook.
Он сообщил, что суд начнется около 11:30.
Как сообщал ForUm, в пятницу, 8 декабря, вечером правоохранители задержали Саакашвили в квартире бывшего главы Главного управления Нацполиции Луганской области Юрия Покиньбороды.
Его поместили в изолятор временного содержания СБУ на Аскольдовом переулке.
Политику инкриминируют нарушение по ч 1. статьи 256– (Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности).
В связи с арестом Саакшвили объявил голодовку.
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