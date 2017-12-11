Лидер «Руху нових сил» Михаил Саакашвили заявляет, что не ел 4 дня, и ему понравилось. Об этом он сказал журналистам во время перерыва, отвечая на вопрос, не вредит его желудку жвачка, которую он жует.

«Юлия Владимировна продержалась один раз 28 дней. И посмотрите на нее – все хорошо», - сказал Саакашвили, сообщает «Украинская правда».

Как известно, ранее Саакашвили заявил, что покажет, «как может умереть президент».

«Если они меня вернут в тюрьму, я буду голодать до конца. Но все будут знать, кто устроил это убийство», - сказал он.

Напомним, 11 декабря в Печерском райсуде началось заседание по избранию меры пресечения задержанному лидеру «Руха новых сил» Михеила Саакашвили.

Как сообщал ForUm, в пятницу, 8 декабря, вечером правоохранители задержали Саакашвили в квартире бывшего главы Главного управления Нацполиции Луганской области Юрия Покиньбороды.

Его поместили в изолятор временного содержания СБУ на Аскольдовом переулке.

Политику инкриминируют нарушение по ч 1. статьи 256– (Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности).

В связи с арестом Саакшвили объявил голодовку.