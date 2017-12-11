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На Манхэттене в Нью-Йорке, вблизи Таймс-сквера, сегодня произошел взрыв. Об этом сообщает полиция Нью-Йорка.

Отмечается, что инцидент произошел утром в понедельник на автостанции вблизи Таймс-сквера, сообщает УНИАН со ссылкой на Би-би-си.

Из-за взрыва «неизвестного происхождения» были эвакуированы линии A, C и E на автовокзале, добавили в полиции.

ABC News со ссылкой на источники в полиции сообщает, что вероятно была взорвана самодельная бомба в подземном переходе на станции.

Port Authority Bus Terminal, на котором произошел взрыв, является крупнейшим терминалом в США, который обслуживает более 65 миллионов человек в год.
ForUm

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