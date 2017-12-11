На Манхэттене в Нью-Йорке, вблизи Таймс-сквера, сегодня произошел взрыв. Об этом сообщает полиция Нью-Йорка.
Отмечается, что инцидент произошел утром в понедельник на автостанции вблизи Таймс-сквера, сообщает УНИАН со ссылкой на Би-би-си.
Из-за взрыва «неизвестного происхождения» были эвакуированы линии A, C и E на автовокзале, добавили в полиции.
ABC News со ссылкой на источники в полиции сообщает, что вероятно была взорвана самодельная бомба в подземном переходе на станции.
Port Authority Bus Terminal, на котором произошел взрыв, является крупнейшим терминалом в США, который обслуживает более 65 миллионов человек в год.
DIRECTO | La policía de Nueva York investiga “una explosión de origen desconocido” en Manhattan. Nos llegan las primeras imágenes [Reuters] https://t.co/l425oqzIRG pic.twitter.com/yhwopCSJX9— EL PAÍS (@el_pais) 11 грудня 2017 р.
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