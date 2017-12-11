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Экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк свидетельствует в суде по делу по обвинению экс-президента Виктора Януковича в государственной измене по сути.

Об этом сообщает Укринформ.

Яценюк рассказал, что последний раз общался с Януковичем 22 февраля 2014 года. Это был телефонный разговор.

«Я разговаривал с Виктором Януковичем по поводу его дальнейших действий по урегулированию сложившейся ситуации», - отметил Яценюк.

По его словам, во внешней политике действия Януковича были направлены на то, чтобы «реализовать внешнюю политику РФ».

Арсений Яценюк занимал должность премьер-министра Украины с 27 февраля 2014 года до 14 апреля 2016 года.

Напомним, на заседании в пятницу, 8 декабря, суд удовлетворил ходатайства стороны обвинения о допросе ряда высокопоставленных чиновников и политиков в качестве свидетелей. Так, среди тех, кто должен явиться в суд, кроме Авакова и Яценюка, есть президент Петр Порошенко, спикер ВР Андрей Парубий, секретарь СНБО Александр Турчинов и другие.

Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (Государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (Пособничество в ведении агрессивной войны) УК Украины.
ForUm

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