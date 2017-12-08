Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении сына нардепа Нестора Шуфрича, который совершил ДТП на ул. Шота Руставели в Киеве. Об этом сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

«Прокуратура города Киева утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении 23-летнего водителя, который 26 августа текущего года совершил ДТП на ул. Шота Руставели, в результате которого травмирован пешеход», - написал он в Facebook.

Действия правонарушителя квалифицированы по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения) УК Украины.

Сейчас обвинительный акт направлен в Шевченковский райсуд столицы для рассмотрения по существу.

Как сообщал ForUm, вечером 26 августа в Киеве на улице Шота Руставели сын Шуфрича сбил на пешеходном переходе мужчину.

По факту ДТП полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения» Уголовного кодекса Украины.

29 августа прокуратура Киева объявила Шуфричу-младшему о подозрении.

Согласно информации СМИ, пострадавшему 31-летнему Алексею Мельниченко сделали несколько операций.

30 августа Шуфрича-младшего отпустили на поруки отца. Столичная прокуратура подала апелляцию на данное решение суда.