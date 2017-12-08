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Европейский Союз отмечает прогресс реформ в Украине и, как следствие, укрепление экономики. Об этом сказала Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини во время встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

Премьер-министр находится в Брюсселе с коротким рабочим визитом.

«Мы наблюдаем, что в Украине стало сильнее правительство, сильнее государственное управление и как результат – сильнее экономика, - сказала Могерини. – Мы отмечаем макрофинансовую стабилизацию, реформирование банковского сектора, изменения в пенсионной системе. Мы приветствуем принятие бюджета и считаем целесообразным продолжать темп реформ».

В этом контексте стороны договорились акцентировать внимание на продолжении преобразований в энергетической сфере, в частности реформировании НАК «Нафтогаз Украины», в фискальной системе, управлении госактивами.

 
ForUm

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