Столичная прокуратура подала апелляцию на решение Шевченковского райсуда, который отпустил сына народного депутата Нестора Шуфрича – Нестора Шуфрича-младшего на поруки отца.

Об этом Укринформу сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

«Да, я могу подтвердить. Апелляционная жалоба уже зарегистрирована в Апелляционном суде Киева», - сказала Максимец.

Она отметила, что как только жалоба будет назначена к рассмотрению, будет уведомлено о дате и времени заседания.

Как ранее сообщал ForUm, вечером 26 августа в Киеве на улице Шота Руставели сын Шуфрича сбил на пешеходном переходе мужчину.

По факту ДТП полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения» Уголовного кодекса Украины.

29 августа прокуратура Киева объявила Шуфричу-младшему о подозрении.

Согласно информации СМИ, пострадавшему 31-летнему Алексею Мельниченко сделали несколько операций.

В среду, 30 августа, Шуфрича-младшего отпустили на поруки отца.