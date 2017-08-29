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Прокуратура Киева объявила о подозрении сыну народного депутата Нестора Шуфрича, который совершил ДТП на улице Шота Руставели, в результате которого травмирован пешеход, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Отмечается, что согласно данным медицинской документации относительно травм, полученных пострадавшим, действия правонарушителя квалифицированы по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения) Уголовного кодекса Украины.

В ведомстве подчеркнули, что после объявления о подозрении водителю и его адвокату вручено ходатайство о мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, которое будет направлено в Шевченковский райсуд столицы для принятия решения.

Кроме того, в суд направлено ходатайство об аресте автомобиля, за рулем которого во время ДТП находился указанный водитель.

Как ранее сообщал ForUm, вечером 26 августа в Киеве на улице Шота Руставели сын Шуфрича сбил на пешеходном переходе мужчину.

По факту ДТП полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения» Уголовного кодекса Украины.
ForUm

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