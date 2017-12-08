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Правительство Украины и Европейская комиссия подписали «Соглашение о финансировании мероприятия «Поддержка ЕС для востока Украины». Подписание состоялось в пятницу в Брюсселе в рамках заседания Совета ассоциации Украина-ЕС.

Соглашением предусмотрено предоставление Украине финансирования на сумму 50 миллионов евро. Со стороны Украины документ подписала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, со стороны Евромисии - заместитель генерального директора ЕК по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Катарина Матернова.

Заключение соглашения создает правовые основания для финансирования Еврокомиссией мер, направленных на содействие миру, экономическому восстановлению и примирению на востоке Украины. Меры, предусмотренные соглашением, будут реализовываться по четырем направлениям: децентрализация и управление; экономическое восстановление и развитие малого и среднего предпринимательства; безопасность общества и социальное единство; секторальные реформы и структурные изменения.

Благодаря соглашению на подконтрольной Украине территории Донбасса есть возможность реализовать проекты по стимулированию занятости и экономического роста путем оказания помощи для развития микро-, малых и средних предприятий, поощрения общественных инициатив, поддержки структурных изменений в сфере здравоохранения, образования и инфраструктуры.

 
ForUm

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