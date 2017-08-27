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По факту ДТП с участием сына народного депутата от «Оппозиционного блока» Нестора Шуфрича начато уголовное производство по ч.2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины, сообщает отдел коммуникации полиции Киева

«Установлено, что на момент аварии в салоне иномарки вместе с водителем, 1994 года рождения, находился его товарищ. Также известно, что авто не принадлежит водителю, а был взят в аренду. Во время общения с правоохранителями водитель прошел тест на определение состояния опьянения и прошел исследования в больнице: результаты показали, что человек трезв. Вместе с тем, у него взяли анализы для установления наличия наркотического опьянения», – говорится в сообщении.

В главке отметили, что по предварительной информации врачей, у пострадавшего - закрытая черепно-мозговая травма, переломы предплечья и голени. Поэтому следователи начали уголовное производство по ч.2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Также сообщается, что водитель сотрудничает со следствием, его загранпаспорт приобщен к материалам уголовного производства. Автомобиль изъяли и доставили на штрафплощадку.

Неподалеку от места происшествия обнаружили камеры видеонаблюдения, записи с которых будут изъяты в установленном законодательством порядке. Для выяснения обстоятельств и механизма ДТП будут проведены экспертизы, в том числе технического состояния машины, автотехническая и фототехническая.

Как ранее сообщал ForUm, вечером 26 августа в Киеве на улице Шота Руставели сын Шуфрича сбил на пешеходном переходе мужчину.
ForUm

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