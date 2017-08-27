В субботу вечером, 26 августа, в Киеве на улице Шота Руставели сын народного депутата от «Оппозиционного блока» Нестора Шуфрича, Шуфрич Нестор Несторович сбил на пешеходном переходе мужчину, сообщает пресс-служба нардепа.

Отмечается, что ДТП было совершено на автомобиле марки Bentley, который Шуфричу-младшему не принадлежал, а был по его просьбе предоставлен автосалоном для съемок клипа своего товарища, рэп-исполнителя, известного под сценическим именем Pabl.A на парковке клуба FreeДом. «Происшествие было совершено, когда Нестор Шуфрич-младший ехал возвращать автомобиль в автосалон. Сам исполнитель находился при этом на переднем пассажирском сидении», – говорится в сообщении.

«Обстоятельства ДТП в данный момент устанавливаются. По предварительной информации, на улице Шота Руставели непосредственно на пешеходном переходе или вблизи него с возможным превышением скорости Нестором-младшим был совершен наезд на пешехода, 31-летнего мужчину, вследствие чего тот получил перелом ноги, вывих плеча, а также травмы головы, степень которых устанавливается. На данный момент вывих уже удалось вправить», – подчеркнули в пресс-службе.

Фото: Кирило Шведов

Также отмечается, что Нестор Шуфрич не покидал место происшествия, сразу вступил в контакт с полицией и начал давать объяснения. «По его просьбе также вызвали скорую помощь. Нестор-младший добровольно в сопровождении адвоката и брата Александра прошел наркологическую экспертизу, которая показала полное отсутствие алкоголя, что было зафиксировано видеосъемкой», – сообщили в пресс-службе.

«Народным депутатом Нестором Шуфричем дано распоряжение оказать максимальную помощь пострадавшему, обеспечить самый высокий уровень медицинского обеспечения, а в случае временной потери трудоспособности или других негативных последствий случившегося обеспечить компенсацию, в том числе за принесенный моральный ущерб.

В то же время народный депутат распорядился оказать сыну максимальную юридическую помощь в обеспечении его гражданских прав согласно действующему законодательству», – отметили у нардепа.

«Нестор Шуфрич надеется, что расследование обстоятельств ДТП, вследствие которого будет установлена степень вины и ответственности виновного, будет происходить максимально прозрачно и объективно. При этом Нестор Шуфрич заявляет, что его сын будет максимально содействовать следствию, до его завершения не покинет территорию Украины и будет находиться в Киеве и области, для чего им добровольно будут сданы все документы, позволяющие выезд за границу», – сказано в сообщении.