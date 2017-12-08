Посол Японии в Украине Шигеки Суми выразил обеспокоенность по поводу межведомственных конфликтов в Украине в контексте борьбы с коррупцией. Об этом сообщили в Посольстве Японии в Украине.



«Япония продолжает поддерживать реформы в Украине как главная донорская страна. Я рад отметить много достижений в реформах. Однако межведомственные конфликты, касающиеся вопросов борьбы с коррупцией, являются нашей главной озабоченностью, и об этом я должен отметить», - заявил дипломат накануне, 7 декабря, во время своего выступления на приеме по случаю 84-й годовщины Дня Рождения Императора Японии, сообщает УНИАН.



Как сообщал ForUm, генеральный прокурор Юрий Луценко обвинил главу Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника в незаконной деятельности ФБР США на территории Украины. Луценко считает, что агенты Национального антикоррупционного бюро пользуются контрабандной аппаратурой и работают нелегально.

В НАБУ заявили, что, разглашая сведения о негласных сотрудниках НАБУ, Генпрокуратура и СБУ сознательно подвергли сотрудников Бюро опасности и сорвали несколько спецопераций под прикрытием.

При этом Луценко утверждает, что между ГПУ и НАБУ нет войны.

Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард заявила, что договорилась с Президентом Украины Петром Порошенко о необходимости сохранения независимости и повышения оперативного потенциала Национального антикоррупционного бюро и Специальной антикоррупционной прокуратуры.