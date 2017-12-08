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В зоне АТО растет количество заболевших ВИЧ среди беременных. Об этом заявил гуманитарный координатор ООН в Украине Нил Уолкер, представляя в Женеве доклад, сообщает центр новостей ООН.

«Растет и число случаев устойчивого к антибиотикам туберкулеза, ВИЧ и даже полиомиелита. Показатели заболеваемости ВИЧ среди беременных женщин в зоне конфликта намного превышают средние цифры по стране», – отметил он.

По словам Уолкера, гуманитарную ситуацию усугубляют суровые украинские зимы, ограничения на доставку гуманитарных грузов и тяжелые условия жизни в зоне конфликта.

По оценкам авторов доклада, надежды на мир тают так же быстро, как сбережения местных жителей. Переживая четвертый год конфликта, миллионы людей вынуждены выбирать, как потратить те небольшие суммы, что у них остались, – купить лекарство или продукты питания, заплатить за аренду жилья или за его отопление. Самые уязвимые ищут утешения в алкоголе или прибегают к сексу ради выживания. 

Напомним, всемирная продовольственная программа (ВПП) заявила о решении прекратить предоставление продовольствия и другой гуманитарной помощи жителям Украины, которых задел конфликт на Донбассе.

 
ForUm

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