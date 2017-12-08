С 3 декабря начата работа системы выдачи электронных виз для въезда в Египет, сообщает Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины.

«С целью оформления визы граждане Украины, которые планируют поездку в Египет с туристической или деловой целью, а также с целью транзита по территории страны, могут подать онлайн заявление на официальном сайте www.egyptvisa.com в течение 90 дней до даты въезда», – говорится в сообщении.

Отмечается, что для оформления электронной визы заявитель должен иметь загранпаспорт, действительный в течение 8 месяцев с даты прибытия в страну, электронную копию паспорта для загрузки при подаче заявления на сайте, документы, подтверждающие цель и сроки планируемой поездки, обратные билеты и платежную банковскую карту.

В МИД подчеркнули, что после заполнения необходимых форм и онлайн уплаты консульского сбора (25 долл. США) заявитель получает копию электронной визы - «e-Visa» по электронной почте. Документ необходимо распечатать и по прибытию предъявить представителям пограничного контроля Египта.

Для оформления электронной визы детям, имеющим отдельный паспорт, подаются отдельные заявления. Оформлять e-Visa рекомендуется не менее, чем за 7 дней до запланированного путешествия.