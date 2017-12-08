Сопротивление работе Национального антикоррупционного бюро было ожидаемым. Об этом заявил в интервью «Голосу Америки» председатель НАБУ Артем Сытник, комментируя критику в свой адрес, прозвучавшую от генерального прокурора Юрия Луценко.

«Я чувствовал, что рано или поздно будет такой взрыв и будет такая контратака, которая фактически будет перечеркивать последние три года, которые произошли в Украине, перечеркивать те реформы, которые были начаты, перечеркивать возможную международное сотрудничество. Такое сопротивление было ожидаемым», - заявил Сытник.

Действительно, НАБУ имеет меньшее количество дел, чем Генпрокуратура, заметил Сытник. «Если сравнивать количество дел, то конечно, у нас меньшее количество дел. Если мы говорим о качестве дел, о фигурантах, проходящих по делам, конечно, что Генеральная прокуратура здесь явно не на высоте», - подчеркнул он.

«Здесь речь уже не идет о распределении полномочий. Здесь речь идет о выживании коррупционной элиты, что еще раз доказывает, что невозможно расследовать в Украине дела о топ-коррупционеров и не встречать такого сопротивления», - заявил Сытник.

Он также раскритиковал процедуру возврата 1,5 млрд долларов, которые связывают с Януковичем, и которые были перенаправлены в госбюджет в рамках процедуры специальной конфискации.

«Относительно них (активов. – Ред.) много вопросов, как они были возвращены. У нас, насколько я помню, три или четыре уголовных производства, которые зарегистрированы на основании решения суда об обстоятельствах возвращения 1,5 миллиарда долларов. На основании какого-то мифического решения Краматорского суда», - сказал Сытник.

Заявления генерального прокурора, по мнению Сытника, также могут осложнить дальнейшее налаживание сотрудничества с ФБР. «После этого делать какие-то предложения к конструктивному сотрудничеству - очень трудно их воспринимать как истинные. Это реально перечеркивает сотрудничество с нашими стратегическими партнерами. Стратегическими партнерами, которые нас поддерживают, когда мы находимся в состоянии войны. Зачем это делать. Пожалуй, это уже инстинкт выживания доминирует над здравым смыслом», – подчеркнул Сытник.

«Коррупция давно стала транснациональным явлением», - отметил Сытник, подчеркнув важность проведения Глобального форума по возврату активов, полученных преступным путем.

«С ней (коррупцией. – Ред.) невозможно бороться, если нет надлежащего сотрудничества с нашими международными партнерами», - заявил Сытник, отметив, что с некоторыми странами, например Панамой и Кипром, обмен информацией с коррупционных дел еще недостаточный.

Как сообщал ForUm, генеральный прокурор Юрий Луценко обвинил главу Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника в незаконной деятельности ФБР США на территории Украины. Луценко считает, что агенты Национального антикоррупционного бюро пользуются контрабандной аппаратурой и работают нелегально.

В НАБУ заявили, что, разглашая сведения о негласных сотрудниках НАБУ, Генпрокуратура и СБУ сознательно подвергли сотрудников Бюро опасности и сорвали несколько спецопераций под прикрытием.

При этом Луценко утверждает, что между ГПУ и НАБУ нет войны.

Генпрокурор проигнорировал открытие Глобального Форума по возврату активов в США, посвященный четырем странам, в том числе Украины, куда был приглашен вместе с представителями НАБУ и САП.