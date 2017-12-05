Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отметил визит в Вашингтон на открытие Глобального Форума по возврату активов в США, посвященный четырем странам, среди которых Украина.

Об этом сообщила журналистка Наталья Седлецкая.

«В Вашингтоне развернулись настоящие страсти вокруг отмененного визита Юрия Луценко в США. Прямо сейчас в столице Соединенных Штатов происходит открытие Глобального Форума по возврату активов. В этом году он посвящен четырем странам, одна из них – Украина. Остальные государства представлены на самом высоком уровне - генеральные прокуроры и министры юстиции трех стран участвуют в главной панели на открытии Форума», - написала она в Facebook.

Журналист отметила, что Луценко «до последнего был заявлен в программе открытия Форума»

«Потому что генеральный прокурор Украины не прилетел в Вашингтон, его визит отменен. Очень жаль, потому что председательствует на открытии генеральный прокурор США Джефф Сешнс. Было бы интересно увидеть, повторил бы Луценко ему в глаза свое заявление о незаконном сотрудничестве ФБР и НАБУ в Украине», - написала Седлецкая.

Интересная история также произошла с заместителями, которых Луценко якобы делегировал вместо себя, но которые также в буквальном смысле «не доехали»на открытие.

Так, Евгений Енин должен приехать только во вторник.

«Ему якобы не открыли вовремя визу – вместо него на открытие вперед отправили другого заместителя генпрокурора – Дмитрия Сторожука. По моей информации, он даже вылетел из Киева в Вашингтон еще в субботу, но... не долетел. Просто не сел на самолет на стыковке в Стамбуле», - сообщила журналист.

Она отметила, что представлять Украину мог бы директор НАБУ Артем Сытник, или руководитель САП Назар Холодницкий, которых также пригласили на Форум для участия в других мероприятиях и закрытых встречах.

«Но в конце было компромиссно решено, что это будет Валерий Чалый, посол Украины в США», - отметила Седлецкая.

Как сообщал ForUm, генеральный прокурор Юрий Луценко обвинил главу Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника в незаконной деятельности ФБР США на территории Украины. Луценко считает, что агенты Национального антикоррупционного бюро пользуются контрабандной аппаратурой и работают нелегально.

В НАБУ заявили, что, разглашая сведения о негласных сотрудниках НАБУ, Генпрокуратура и СБУ сознательно подвергли сотрудников Бюро опасности и сорвали несколько спецопераций под прикрытием.