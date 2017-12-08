Президент Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард скоординировали подходы к созданию антикоррупционного суда в Украине, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Президент Украины и директор-распорядитель МВФ призвали политические силы в Верховной Раде Украины продемонстрировать исключительную ответственность и объединиться в поддержке законопроекта об Антикоррупционном судк для его скорейшего рассмотрения еще в этом году.

Лагард заверила, что МВФ поддерживает усилия украинских властей в вопросе борьбы с коррупцией с учетом достижений на пути начала соответствующих антикоррупционных институтов.

Порошенко сообщил Лагард о прогрессе на пути реформ в Украине.

Напомним, 8 ноября Президент направил письмо председателю Верховной Рады Украины Андрею Парубию с предложением принять предусмотренные регламентом Верховной Рады Украины меры для отзыва законопроекта №6011 «Об антикоррупционных судах», а также как можно быстрее поручить председателю профильного комитета создать рабочую группу по наработке соответствующего законопроекта с учетом рекомендаций Венецианской комиссии.

Венецианская комиссия предложила Порошенко немедленно подать в Верховную Раду Украины собственный законопроект об антикоррупционных судах в Украине, который будет опираться на рекомендации ВК.

7 декабря Порошенко заявил, что намерен сам внести законопроект об антикоррупционном суде, если до начала следующей недели этого не сделают народные депутаты.