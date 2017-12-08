Директор Департамента администрирования таможенных платежей ГФСУ Алина Данченко должна понести уголовную ответственность за нанесение государственному бюджету ущерба в особо крупных размерах.

С таким требованием, к генеральному прокурору Украины Юрию Луценко, директору НАБУ Артему Сытнику, главе СБУ Василию Грицаку, министру МВД Арсену Авакову обратился президент Института права и общества, первый от Украины сенатор Международного Парламента Безопасности и Мира Юрий Кармазин.

Правозащитник информирует о том, что по результатам проведенного институтом расследования, получены сведения о соучастии Алины Данченко, ответственной за контроль над соответствием таможенных платежей установленным ставкам, в контрабандных схемах на Киевской городской таможне. В результате занижения таможенных платежей рядом фирм, подконтрольных одесскому контрабандисту Вадиму Альперину, на что Данченко закрывала глаза, государственный бюджет Украины понес колоссальный материальный ущерб.

Кармазин констатирует, что на протяжении 2016-2017 годов, В Одессе были зарегистрированы фирмы, от имени которых происходил ввоз в Украину тканей, обуви, сумок и других товаров народного потребления по преступным схемам (ООО «ТРЕЙД ЛАЙНС», ООО «РЕМБУДСТАР», ООО «РКС АГРОСЕЙЛ», ООО «АЛЬ МАК», ООО «ПЛЮС ГРАНИТ-ИНВЕСТ», ООО «ДЕВОПС», ООО «БЛЭК СИ ТОРГ» и другие).

«Изученные материалы свидетельствуют, что в период с 1 по 8 ноября 2017 года, при содействии должностных лиц таможенного поста «Столичный» Киевской городской таможни ГУ ГФС Украины в г. Киеве государству нанесен ущерб на сумму свыше $460 тыс. (более 12 млн грн). В целом, с 2016 по 2017 год, аферы при таможенном оформлении тканей и обуви только на Киевской таможне, привели к убыткам государственного бюджета на сумму 90,8 млн грн», - констатирует правозащитник.

Юрий Кармазин требует от правоохранительных органов возбудить уголовное производство, расследовать и установить причастность к преступным схемам Алины Данченко и должностных лиц Киевской городской таможни. По убеждению Кармазина, директор Департамента администрирования таможенных платежей ГФСУ должна отвечать за безнаказанно реализуемые преступными группами схемы по минимизации таможенных платежей.

«На Департамент администрирования таможенных платежей ГФСУ возложены функции организации и контроля за своевременностью уплаты таможенных платежей, применение предусмотренных законом мер таможенно-тарифного регулирования внешнеэкономической деятельности, организацию контроля за правильностью определения таможенной стоимости товаров. Таким образом, в действиях Алины Данченко прослеживаются как минимум признаки преступления, предусмотренного ст.367 УК Украины», - резюмировал Юрий Кармазин.

Полную версию пресс-конференции Юрия Кармазина о преступлениях на Киевской городской таможне можно посмотреть здесь.