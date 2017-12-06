Генпрокурор Юрий Луценко обвинил директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника в том, что тот развернул против него в США кампанию по дискредитации.

Об этом он заявил с трибуны Верховной Рады, сообщает Украинская правда.

«В Соединенных Штатах господин Сытник развернул бурную деятельность по дискредитации меня как генпрокурора», - сказал Луценко.

По его словам, Сытник организовал в США целую кампанию и обвиняет генпрокурора в том, что он как бы «швырнул камень» то ли в сторону, то в лицо ФБР.

«По моему мнению, это имеет признаки следующего: молодой руководитель молодого подразделения не справился со своими обязанностями и теперь зовет на помощь старших помощников», - добавил генпрокурор.

Он в очередной раз подчеркнул, что сотрудничества как такового между правоохранительными органами США и Украины не было, а была лишь правовая помощь, а также, что все «агенты» НАБУ и их действия являются незаконными.

Луценко отметил, что симпатизирует заместителю Сытника Гизо Углаве и «агенту Екатерине», но это не освобождает ее и других нарушителей закона от ответственности.

«Сотрудники НАБУ использовали прослушивающие средства, которые были не лицензированы и не разрешены СБУ, а также незаконно имели доступ к секретным данным. Я считаю, что руководитель бюро несет за это личную ответственность и должен ответить за допущенные ошибки», - заявил генпрокурор.

По его словам, Сытник имеет в Раде «симпатизирующую» ему фракцию, которая могла бы внести правки в статью об открытых конкурсах и разрешить внеконкурсной отбор для негласных работников.

Он обратился в профильные комитеты с предложением откорректировать законодательство о работе НАБУ, а также зарегистрировать прослушивающие средства по бюро.

Луценко призвал прекратить «публичные атаки» Сытника на него.

Как сообщал ForUm, генеральный прокурор Юрий Луценко обвинил главу Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника в незаконной деятельности ФБР США на территории Украины. Луценко считает, что агенты Национального антикоррупционного бюро пользуются контрабандной аппаратурой и работают нелегально.

В НАБУ заявили, что, разглашая сведения о негласных сотрудниках НАБУ, Генпрокуратура и СБУ сознательно подвергли сотрудников Бюро опасности и сорвали несколько спецопераций под прикрытием.

При этом Луценко утверждает, что между ГПУ и НАБУ нет войны.

Генпрокурор проигнорировал открытие Глобального Форума по возврату активов в США, посвященный четырем странам, в том числе Украины, куда был приглашен вместе с представителями НАБУ и САП.