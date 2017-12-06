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Служба безопасности Украины 70% рабочего времени направляет на противодействие российской гибридной агрессии против Украины. Об этом во время выступления с трибуны Верховной Рады Украины заявил председатель СБУ Василий Грицак.

«Около 70% нашего рабочего времени и усилий мы направляем на противодействие российской гибридной агрессии против Украины и локализации деятельности ее специальных служб. Хочу акцентировать ваше внимание, что даже сейчас в эти минуты в зоне АТО находится более 900 сотрудников Службы безопасности», - сказал он, сообщает УНИАН.

Также Грицак сообщил, что со времени проведения АТО на Донбассе 23 сотрудника СБУ погибли, а более 100 - получили ранения. 
ForUm

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