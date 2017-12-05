Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя журналистам ситуацию вокруг экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, заявил, что это головная боль Украины, какой и врагу не пожелаешь, подчеркнув, что в Москве не считают украинцев врагами.



«Мы с интересом наблюдаем в целом за картиной происходящего. Конечно же, это головная боль Украины, здесь, наверное, такое и врагу не пожелаешь, я бы так сказал. Хотя не считаем, конечно, украинский народ врагом», — приводит слова Пескова РИА Новости.

Напомним, во вторник, 5 декабря, в квартире лидера «Руху новых сил» Михаила Саакашвили провели обыск. Он в это время залез на крышу.

Его сторонники хотели заблокировать выходы дома, в результате произошла потасовка.

Впоследствии Саакашвили задержали и вручили подозрение.

СБУ сообщила, что Саакашвили задержали по подозрению в содействии участникам преступной организации и поддержке преступной деятельности.