также в разделеОбщество
СМИ: В 2014 году погибли 790 российских военных 20
Садовый рассказал о допросе в СБУ 22
В квартиру Саакашвили не пускают адвоката, под домом строят баррикады 40
В Украине могут дать до 5 лет тюрьмы за отрицание агрессии РФ 82
После Украины и Сирии российские наемники собрались в Судан 36
Скандал с NewsOne: Нацсовет по телевидению хочет больше полномочий 37
Госдеп США резко отреагировал на конфликт ГПУ и НАБУ 179
4 декабря. Картина дня 49
Решение, которое значительно экономит время при сборке мебели 61
В ОБСЕ отреагировали на блокирование NewsOne 100
Суд отпустил экс-командира «Донбасса» под домашний арест 42
КИУ: Партии потратили почти полмиллиарда госсредств на самопиар 25
Шеремету пустили в ФРГ, несмотря на запрет Польши 28
Соломатина получила в НАПК более 40 тысяч премии 37
В РФ Корнета заподозрили в сокрытии следов убийства 141
Военные отбили нападение диверсантов под Светлодарском 123
НАБУ прекратило 7 операций под прикрытием 43
«Время строить» ‒ беспрецедентный для украинского телевизионного пространства формат 71

Бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили залез на крышу дома и угрожал спрыгнуть вниз во время проведения в его квартире следственный действий.  

В соцсетях опубликовали соответствующее видео. 

 


 

 


 

 

 

Напомним, во вторник, 5 декабря, в квартире лидера «Руху новых сил» Михаила Саакашвили провели обыск.

Его сторонники хотели заблокировать выходы дома, в результате произошла потасовка.

Впоследствии Саакашвили задержали и вручили подозрение. Его подозревают в содействии свержению государственного режима.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

203
Теги