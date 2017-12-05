Бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили залез на крышу дома и угрожал спрыгнуть вниз во время проведения в его квартире следственный действий.
В соцсетях опубликовали соответствующее видео.
5 декабря 2017 г.
5 декабря 2017 г.
Напомним, во вторник, 5 декабря, в квартире лидера «Руху новых сил» Михаила Саакашвили провели обыск.
Его сторонники хотели заблокировать выходы дома, в результате произошла потасовка.
Впоследствии Саакашвили задержали и вручили подозрение. Его подозревают в содействии свержению государственного режима.
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