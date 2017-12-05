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Столичные правоохранители разыскивают злоумышленников, которые обстреляли автомобиль футболиста.

По данным пресс-службы киевского главка, транспортное средство находилось на территории подземного паркинга.

Сегодня в 07:00 в дежурную часть Дарницкого управления полиции позвонил охранник подземного паркинга и сообщил, что двое неизвестных из автомата обстреляли внедорожник футболиста. С места происшествия мужчины скрылись на автомобиле.

После осмотра автомобиля правоохранители изъяли гильзы и направили для проведения экспертизы.

Следственным отделом управления полиции в Дарницком районе начато уголовное производство по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшествия и задержанию лиц.

По данным СМИ, под обстрел попал автомобиль игрока киевского «Динамо» Дениса Гармаша.  
ForUm

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