Под домом, в котором живет лидер «Руху нових сил» Михаил Саакашвили, начались потасовки между соратниками политика и правоохранителями, под зданием начали бросать дымовые шашки. Об этом сообщает 112 Украина.
Отмечается, что сторонники Саакашвили начинают строить баррикады, для этого принесли несколько клумб и урн.
Между сторонами продолжаются словесные перепалки и толкотня.
Также сообщается, что один из сторонников Саакашвили облил себя бензином и пытался поджечь.
К Саакашвили, который пытается выйти из подъезда, прорываются его сторонники, их активно оттесняет Нацгвардия.
Напомним, во вторник, 5 декабря, утром Служба безопасности Украины проводит обыск в квартире Саакашвили.
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