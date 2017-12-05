Под домом, в котором живет лидер «Руху нових сил» Михаил Саакашвили, начались потасовки между соратниками политика и правоохранителями, под зданием начали бросать дымовые шашки. Об этом сообщает 112 Украина.

Отмечается, что сторонники Саакашвили начинают строить баррикады, для этого принесли несколько клумб и урн.

Между сторонами продолжаются словесные перепалки и толкотня.

Также сообщается, что один из сторонников Саакашвили облил себя бензином и пытался поджечь.

К Саакашвили, который пытается выйти из подъезда, прорываются его сторонники, их активно оттесняет Нацгвардия.

Напомним, во вторник, 5 декабря, утром Служба безопасности Украины проводит обыск в квартире Саакашвили.