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На время проведения новогодних и рождественских мероприятий в Киеве с 2 декабря 2017 до 31 января 2018 года на ул. Крещатик каждую субботу и воскресенье, в праздничные и нерабочие дни будет разрешено движение транспортных средств, сообщает пресс-служба КГГА.

Стоит заметить, что с 29 ноября по 31 января будет ограничено движение транспортных средств (кроме городского наземного пассажирского транспорта, который работает в обычном режиме) вдоль Владимирского проезда - от дома № 23 на улице Софиевской до Михайловской площади и на ул. Владимирской - от Рыльского переулка до Владимирского проезда.

Также с 29 ноября по 31 января запретят движение всех видов транспортных средств вдоль Владимирского проезда - от ул. Малой Житомирской к Михайловской площади.

Кроме того, 19 декабря с 16:00 до 21:00, с 20:00 31 декабря до 3:00 1 января, 1 января с 14:00 до 21:00, 7 января с 12:00 до 15:00 запретят движение всех видов транспортных средств вдоль Владимирского проезда, от ул. Софийской до Михайловской площади, а также на ул. Владимирской на участке от ул. Рыльского во Владимирский проезда.

В работу маршрутов наземного пассажирского транспорта общего пользования, следующих через место проведения культурно-художественного проекта «НеоРик на Софии» будут внесены изменения.
ForUm

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