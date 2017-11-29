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Украинская певица Джамала сообщила, что она и ее муж Бекир Сулейманов ждут первенца.  

«Конечно, мне хотелось бы держать это в секрете и поделиться новостью только с самыми близкими, но многие уже и так догадались. Это самое большое чудо на свете!» - написала она в соцсети.

Пресс-служба певицы сообщила, что Джамала будет рожать весной.

Напомним, Джамала вышла замуж за крымскотатарского активиста Бекира Сулейманова в конце апреля.
ForUm

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