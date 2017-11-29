Суд признал виновным во взяточничестве бывшего начальника управления Государственной автомобильной инспекции УМВД Украины в Полтавской области Петра Блаживского и приговорил его к 7 годам заключения с конфискацией всего имущества.

Суд прошел без подсудимого, поскольку тот, по данным СБУ, скрывается у родственников в Крыму. Об этом говорится в приговоре Октябрьского райсуда Полтавы от 20 ноября, сообщат Наші гроші.

Согласно материалам суда, в 2014-м Блаживский требовал от подчиненных ежемесячно платить ему от $ 1000 до $ 4000 «за благосклонное отношение к ним во время прохождения службы в подразделениях ГАИ и возможность продолжать работать на занимаемых должностях».

Как рассказали свидетели, сумма взяток зависела от количества населения, проживающего на территории обслуживания того или иного подразделения.

Блаживского задержали в конце декабря 2014 в больничной палате, когда он получил через посредника $ 1 тыс. от одного из своих подчиненных. Портфель с деньгами Блаживский выбросил через окно. Серии и номера обнаруженных в портфеле долларов совпали с теми, которые были выданы правоохранителями для передачи в качестве взятки.

Следствие привело в суде четыре эпизода получения Блаживским взяток на общую сумму $10 500.

В частности, суд заслушал бывшего начальника Центра оказания услуг, связанных с использованием автотранспортных средств по обслуживанию Миргорода, Миргородского, Великобагачанского, Шишацкого районов Полтавщины.

Свидетель рассказал, что сразу после назначения Блаживский собрал всех начальников МРЭО, которые по одному заходили в его кабинет, а он на бумаге писал сумму, которую необходимо уплатить за то, чтобы остаться в должности, а также сумму ежемесячных взяток. От него Блаживский потребовал $ 5 тыс. за сохранение должности и по $ 1,5 тыс. ежемесячно, а в случае неуплаты угрожал проверками и последующим увольнением.

По словам свидетеля, сначала он денег не платил и в результате столкнулся с проблемами на работе, постоянными проверками и угрозами увольнения. Тогда он заплатил $ 1500, после чего Блаживский на листе бумаги написал, что он должен еще $ 5 тыс. За должность и $ 6 тыс. за 4-5 месяцев работы. После уплаты денег проверки прекратились. Свидетель также рассказал, что Блаживский отказывался брать гривни, требуя именно доллары.

В свою очередь бывший заместитель Блаживского в суде рассказал, что тот вымогал у него, а затем и получил $ 4 тыс. за возможность и дальше работать на своей должности.

Аналогичные показания о вымогательстве и получении Блаживским взяток дали еще несколько бывших его подчиненных. Один из них в феврале 2015 года был приговорен к условному сроку за взяточничество.

Суд отметил, что показания этих свидетелей подтверждаются другими доказательствами, в частности следователями экспериментами, протоколами аудио- и видеонаблюдения, записями телефонных разговоров и тому подобное.

В материалах суда говорится, что до конца ноября 2015 года Блаживский систематически участвовал в судебных заседаниях. Он отказывался давать показания, заявив, что объявит их в конце рассмотрения дела. Однако затем исчез, и в декабре 2015 года был объявлен в государственный розыск.

Внесенный родственниками Блаживского залог в 9,99 млн грн в марте 2016-го был обращен в доход государства.

УСБУ в Полтавской области, которое занималось его розыском, установило, что он скрывается у своих близких родственников в Севастополе и Джанкое.

Суд также отмечает, что накануне исчезновения Блаживского его родной брат, проживающий в Джанкое, приехал в Полтаву. Впоследствии он сообщил в милицию о похищении его брата Петра, однако доказательств этого следствие не нашло и дело было закрыто.

После этого брат Блаживского вернулся в Крым. У него есть несколько квартир в Севастополе и дом и бизнес в Джанкое. Сам Петр Блаживский с 1989 по 2002 год проходил службу в органах внутренних дел в различных подразделениях УГАИ УМВД Украины в АР Крым.

Все это, по мнению суда, свидетельствует в пользу того, что Блаживский скрывается в Крыму. Следовательно, суд пришел к выводу, что у него есть все основания завершить рассмотрение дела в порядке специального судебного производства (in absentia) - в отсутствие обвиняемого, однако при обязательном участии его защитника.

В итоге суд признал Блаживского виновным во взяточничестве и приговорил его 7 лет заключения с конфискацией всего имущества. Его также лишили специального звания «полковник милиции» и запретили в течение 3 лет занимать должности в органах власти, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.

Суд также, среди прочего, конфисковал в доход государства несколько золотых слитков, $38 тыс., 6870 евро, почти 959 тыс. гривен, которые были изъяты во время обыска квартиры Блаживского.

Приговор еще не вступил в силу, поскольку еще не всплыли сроки апелляционного обжалования.

Двое братьев Петра Блаживского также работали в системе ГАИ. Так, Марьян Блаживский свое время возглавлял УГАИ Днепропетровской области, а Иван Блаживский занимал должность начальника ГАИ Севастополя.