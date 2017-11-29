Поэтапного обмена военнопленными на Донбассе не будет, только единовременный по формуле 74 на 306. Об этом заявила представитель «ЛНР» в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ольга Кобцева, сообщает РИА Новости.



«Естественно, диалог был передать одновременно всех. Никакой поэтапности, частями, даже не обсуждается… Мы передаем всех на всех: 74 человека на 306», — сказала Кобцева.

Она выразила надежду, что на сегодняшнем заседании гуманитарной подгруппы в Минске будет утверждена дата обмена военнопленными.

Напомним, 15 ноября президент РФ Владимир Путин и главари боевиков «ЛДНР» в ходе телефонного разговора якобы договорились об активизации процесса обмена пленными. Позже боевики заявили о готовности к обмену.

Последний обмен пленными на Донбассе проходил в декабре 2016 года.

В СБУ подтвердили готовность передать ОРДЛО 306 человек.

