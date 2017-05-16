также в разделеОбщество
В Запорожье родители пытались продать новорожденного ребенка за $7 тысяч 10
В Николаеве полицейский «крышевал» банду наркоторговцев 8
РФ не увидела ничего плохого в домогательствах боевика к сотруднице ОБСЕ 27
ГПУ поддержала НАБУ: изменения в УПК – неприемлемы 18
Во Львове накопилось более 7 тысяч тонн мусора: лежит месяцами 33
Киберполиция рассказала, как не стать жертвой вируса-вымогателя 60
Чубаров приедет в «суд» над Чийгозом как иностранный эксперт 13
Сутки в АТО: 37 обстрелов, двое военных ранены 12
Массовая драка в Одессе: полицейскому сломали нос 129
Полиция допросила экс-СБУшника по делу Шеремета 25
В ОРДО пообещали включить в списки на обмен ученого Козловского 28
15 мая. Картина дня 46
Гройсман оставил записку в Стене Плача 73
Украина требует расследовать факт домогательства к сотруднице ОБСЕ в «ЛНР» 52
Прокуратура обжаловала залог для днепропетровского «титушки» 29
Украина требует согласовать списки верификации и назвать дату освобождения пленных 40
Кабмин запустил 3D-туры по своим кабинетам 45
Розенко считает, что перед ONUKA нужно извиниться 98

Так называемые власти оккупированного Крыма передали приглашение приехать на полуостров победительнице конкурса «Евровидение-2016», украинской певице Джамале через ее импресарио. Об этом РИА Новости сообщил «вице-премьер крымского правительства» Георгий Мурадов.

«Наше посольство в Киеве передало приглашение ее импресарио. Это прямой канал, он с ней общается каждый день», — сказал Мурадов.

Теперь, по его словам, остается ждать реакции самой певицы.

«Для меня это показатель. Если она реально озабочена состоянием здоровья своего родственника близкого, то обязательно отреагирует на наше предложение, если это просто, как говорится, чисто политические какие-то аргументы, то, наверное, не воспользуется этим приглашением. С нашей стороны нет никаких препятствий. Готовы ей всяческое содействие оказать здесь на месте», — подчеркнул он.

Ранее Джамала заявила, что хочет выступать в Крыму, но не может туда поехать даже для того, чтобы навестить больного дедушку.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года