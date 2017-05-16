Так называемые власти оккупированного Крыма передали приглашение приехать на полуостров победительнице конкурса «Евровидение-2016», украинской певице Джамале через ее импресарио. Об этом РИА Новости сообщил «вице-премьер крымского правительства» Георгий Мурадов.

«Наше посольство в Киеве передало приглашение ее импресарио. Это прямой канал, он с ней общается каждый день», — сказал Мурадов.

Теперь, по его словам, остается ждать реакции самой певицы.

«Для меня это показатель. Если она реально озабочена состоянием здоровья своего родственника близкого, то обязательно отреагирует на наше предложение, если это просто, как говорится, чисто политические какие-то аргументы, то, наверное, не воспользуется этим приглашением. С нашей стороны нет никаких препятствий. Готовы ей всяческое содействие оказать здесь на месте», — подчеркнул он.

Ранее Джамала заявила, что хочет выступать в Крыму, но не может туда поехать даже для того, чтобы навестить больного дедушку.