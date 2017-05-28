Украинская певица Джамала впервые прокомментировала выходку скандального пранкера Виталия Седюка во время ее выступления в финале «Евровидения-2017», сообщает ТСН.

Как известно, тогда Седюк выбежал на сцену к Джамале и обнажил ягодицы. Однако певица не растерялась и даже не подала виду, что что-то произошло. Сложилось впечатление, будто артистка вообще не заметила ягодиц Седюка.

«Я все увидела. Я вам больше скажу. Он испугался больше, что мне просто все равно. Я себе пою свою песню, несу свой месседж, который мне нужно. Кажется, что у него была какая-то нотка, он как будто не понял, почему я не испугалась. Я делала свое дело. У меня премьера песни. Я пою в камеру, я делаю свою работу», - прокомментировала инцидент Джамала.

Певица считает, что слишком обвинять одиозного пранкера не стоит. Зато у звезды много вопросов к охране. «А вот что делала охрана, которой было очень много, что она делала в этот момент, для меня это вопрос и я буду разбираться с этим. Он меня мог толкнуть, ударить и прочее. Вот к охране и к организаторам у меня есть много вопросов. Потому что я делала свое дело, а они – нет. Они не защищали меня. Там была сотня охраны. Они дали ему 30 секунд выбежать, оббежать. Это очень плохой момент, который нужно выяснить, кто же виноват. А виновный есть. И не пранкер. Аваков говорил: «Нужно посадить...», – не надо. Не надо вешать на него все грехи. Вы провтыкали и вы должны отвечать за это», - отметила Джамала.

Как ранее сообщал ForUm, во время выступления Джамалы на финальном концерте «Евровидения-2017» в Киеве из фан-зоны на сцену выбежал украинский пранкер Виталий Седюк, завернутый в австралийский флаг, и показал обнаженные ягодицы зрителям.